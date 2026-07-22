Governo Regional reforça apoios do PRID e alarga acesso ao programa

O Governo Regional reforçou os apoios financeiros do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID), aumentou os limites de rendimento para acesso e simplificou o processo de candidatura, na sequência da publicação, esta quarta-feira, em Jornal Oficial, da primeira alteração à regulamentação do programa.

Entre as principais mudanças, o apoio máximo para obras de recuperação, reabilitação ou adaptação de pequena dimensão sobe de 20 mil para 35 mil euros, enquanto o montante destinado a intervenções de maior dimensão, na sequência de intempéries, catástrofes, calamidades ou incêndios, aumenta de 50 mil para 70 mil euros, mediante fundamentação.

Fonte: Governo Regional da Madeira

A nova portaria também reduz a documentação exigida aos candidatos, permite a acumulação do PRID com outros apoios públicos à habitação ou à eficiência energética, desde que não financiem a mesma intervenção, e alarga os critérios de elegibilidade, permitindo abranger um maior número de famílias.

Desde a criação do programa, cerca de 500 agregados familiares já beneficiaram deste apoio, que representa um investimento anual de cerca de um milhão de euros por parte do Governo Regional.