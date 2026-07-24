Paula Margarido realça papel dos avós na coesão das famílias e das comunidades

A Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, participou esta sexta-feira, em representação do Presidente do Governo Regional, nas comemorações do Dia dos Avós que decorreram no Parque Urbano da Nazaré, no Funchal, através de um piquenique intergeracional que reuniu avós, netos, famílias e voluntários.

A iniciativa resultou de uma organização conjunta da Associação Casa do Voluntário, da AFARAM – Associação dos Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira, da Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania e da Associação de Motociclismo da Madeira, contando ainda com a participação da Casa do Povo de São Martinho, do Lar Margô, da Junta de Freguesia do Curral das Freiras, da Associação Santa Clara e da Casa do Povo de São Roque, numa demonstração do espírito de cooperação entre instituições que diariamente trabalham em prol da inclusão social, do envelhecimento ativo e da promoção do convívio intergeracional.

Na ocasião, a governante, a acompanhada pela directora regional de cidadania e assuntos sociais, Graça Moniz, e pela representante do Instituto de Segurança Social, Margarida Cruz, e pela entidade anfitriã do Evento, IHM através da vogal Helena Correia, enalteceu a iniciativa da Casa do Voluntário, representada por Nuno Borges, e da Causa Social, representada por Maria Martins, considerando que este tipo de encontros constitui um exemplo da forma como é possível aproximar gerações, fortalecer os laços familiares e combater a solidão e o isolamento social.

Na sua intervenção, Paula Margarido recordou que os avós representam muito mais do que uma referência familiar. "São a memória viva das nossas famílias e da nossa comunidade. Guardam histórias, tradições, costumes e valores que nenhuma tecnologia consegue substituir. São um porto seguro, uma presença constante e um exemplo de dedicação, resiliência e amor incondicional", afirmou.

A governante sublinhou ainda que o verdadeiro significado da celebração reside no encontro entre gerações, destacando que é nesse contacto que "os mais novos recebem raízes e os mais velhos reencontram horizontes", reforçando que a intergeracionalidade constitui um instrumento fundamental para promover o envelhecimento ativo, fortalecer as famílias e construir uma sociedade mais inclusiva.

Durante a cerimónia, Paula Margarido destacou igualmente o percurso da Associação Casa do Voluntário, reconhecendo o trabalho desenvolvido ao longo de mais de duas décadas na promoção do voluntariado e da cidadania ativa, através de projetos de apoio aos mais vulneráveis, acompanhamento de idosos isolados, combate ao desperdício alimentar e promoção da inclusão social.

"O voluntariado não é apenas um gesto de generosidade. É um compromisso com o próximo, uma expressão de responsabilidade e de participação ativa na construção de uma sociedade melhor", afirmou, assegurando que o Governo Regional continuará a apoiar e a valorizar as instituições que diariamente contribuem para uma Madeira mais solidária e coesa.

Lembrou ainda que a celebração do Dia dos Avós possui uma dupla dimensão, civil e espiritual. Em Portugal, o Dia Nacional dos Avós foi instituído pela Resolução da Assembleia da República n.º 50/2003, reconhecendo o papel insubstituível dos avós na transmissão de valores, da experiência de vida e na coesão familiar. A escolha da data de 26 de julho coincide com a memória litúrgica de São Joaquim e Santa Ana, tradicionalmente venerados como os avós de Jesus.

Recordou igualmente que, desde 2021, por iniciativa do Papa Francisco, a Igreja Católica celebra o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos no quarto domingo de julho, precisamente para promover o diálogo entre gerações e recordar que os idosos são um dom para as famílias e para toda a sociedade.

Este ano, assinalou Paula Margarido, a celebração assume um significado especial com a mensagem escolhida pelo Papa Leão XIV para o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos: "Eu nunca te esquecerei", uma expressão inspirada no profeta Isaías que constitui um apelo à valorização da dignidade das pessoas idosas e ao combate à sua invisibilidade e isolamento.

A terminar, a Secretária Regional deixou uma mensagem de reconhecimento a todos os avós madeirenses e porto-santenses, agradecendo-lhes "o amor paciente, os conselhos, os abraços, as histórias e os valores que continuam a transmitir geração após geração", felicitando igualmente as instituições envolvidas pela organização de uma iniciativa que, através da simplicidade do convívio, celebrou a importância dos afetos, da família e da solidariedade entre gerações.