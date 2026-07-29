AIGIH assegura gestão da Via Rápida mantendo inalterados os serviços aos utilizadores

A manutenção e a gestão da Via Rápida (VR1), no troço entre a Ribeira Brava e Machico, passam, a partir de hoje, a ser asseguradas pela AIGIH Madeira, ACE.

A mudança de operador não implica qualquer alteração para os utilizadores da infraestrutura. A exploração da via continuará a ser assegurada sob a marca VR1, mantendo-se inalterados os serviços de apoio aos utentes, a assistência permanente 24 horas por dia, o número de contacto gratuito 800 290 290 e os restantes canais de comunicação já conhecidos. Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas explica que a transição foi preparada para garantir a continuidade do serviço, assegurando que a mudança de operador decorre sem qualquer impacto para os utilizadores e preservando os elevados padrões de segurança, disponibilidade e apoio numa das principais infraestruturas rodoviárias da Região.

A gestão da Via Rápida mantém-se em regime permanente, 24 horas por dia, continuando a envolver um conjunto de operações de vigilância, assistência e manutenção, realizadas durante o período noturno, de forma a minimizar os constrangimentos para a circulação, abrangendo trabalhos de conservação da iluminação, pavimentação, sinalização horizontal, substituição e reparação de equipamentos, garantindo que a via permanece em condições de segurança e operacionalidade.

No âmbito da transição para o novo operador, os 37 trabalhadores da Vialitoral transitaram para a AIGIH Madeira, ACE à meia-noite de hoje, assegurando a continuidade das equipas e do conhecimento técnico indispensável à operação da infraestrutura.