Acidente condiciona trânsito na Via Rápida

Ocorreu, há instantes, um acidente na Via Rápida, no sublanço Esmeraldo - Pilar, no sentido Ribeira Brava-Machico.

Aparentemente, deste sinistro não resultou nenhum ferido, pois nenhuma corporação de bombeiros das imediações recebeu algum alerta. A PSP está no local de forma a tomar conta da ocorrência.

O acidente está, contudo, a provocar fortes constrangimentos na circulação rodoviária, com a formação de longas filas com a extensão já de 3.2 quilómetros, de acordo com a aplicação Info Vias.