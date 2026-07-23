Tráfego intenso na Via Rápida causa congestionamento
Uma dupla fila de mais de 4 km de extensão está a causar forte constrangimento a quem foi apanhado neste congestionamento matinal na Via Rápida, situação que tem sido pouco frequente neste período de Verão/férias escolares.
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O tráfego intenso, segundo a Via Litoral, é a causa deste congestionamento que começa dentro do túnel dos Marmeleiros, no sentido Machico - Ribeira Brava e já se estende à Boa Nova.
Neste momento, a tendência é continuar a crescer este congestionamento (passou rapidamente de 2 para 3 e 4 km de extensão em poucos minutos) que se deve a muito trânsito.