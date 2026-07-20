Camião avariado dificulta ciruculação na Via Rápida
Um camião avariado na Via Rápida, mais precisamente na zona do Canto do Muro, está a condicionar ligeiramente o trânsito nesta manhã de segunda-feira.
Numa época em que os congestionamentos dão-se, sobretudo por causa de avarias ou raros acidentes, este é mais um exemplo que está a complicar, ainda que ligeiramente (apenas 1 km de extensão) a vida quotidiana de uma manhã de verão.
A avaria ocorreu na faixa da direita no sentido Ribeira Brava - Machico.
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