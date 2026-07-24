Acidente na Via Rápida causa ferido

Pelo menos uma pessoa ficou ferida esta manhã num acidente à entrada da Via Rápida no nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava

Desconhecemos as causas nem a gravidade da ocorrência, mas pelo menos uma ambulância, como se vê na foto, e assistência da Via Litoral já estão no local para tratar do acidentado e do trânsito que já começa a acumular, embora não esteja a obstruir as duas vias.

A vítima deverá ser transportada para o Hospital.