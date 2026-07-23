Tráfego na Via Rápida ultrapassou os 39 mil veículos por dia nos primeiros seis meses

A circulação automóvel nas principais vias concessionadas da Madeira continuou a aumentar no primeiro semestre de 2026. De acordo com dados da Direção Regional de Estradas (DRE), passaram, em média, 39,6 mil veículos por dia na Via Rápida e 7,7 mil nas Vias Expresso, valores que representam crescimentos homólogos de 2,2% e 3,0%, respetivamente.

Segundo a informação divulgada hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a evolução do tráfego foi impulsionada sobretudo pelos veículos ligeiros, que representam a esmagadora maioria das deslocações. Na Via Rápida, o tráfego de ligeiros aumentou 2,2%, enquanto nas Vias Expresso a subida foi de 3,0%.

Já os veículos pesados continuam a ter uma expressão reduzida no conjunto da circulação, correspondendo a 2,3% do tráfego na Via Rápida e a 2,1% nas Vias Expresso. Ainda assim, este segmento registou aumentos homólogos de 2,7% e 3,9%, respetivamente, contribuindo para a tendência de crescimento observada.

Foto DREM

Em termos de contagem de tráfego, a DRE indica que, entre Janeiro e Junho, o número total de veículos aumentou 2,2% na Via Rápida e 3,8% nas Vias Expresso, em comparação com o mesmo período de 2025.

A contagem de veículos ligeiros acompanhou esta evolução, com acréscimos de 2,2% na Via Rápida e de 3,8% nas Vias Expresso. Por seu turno, os veículos pesados registaram subidas ainda mais expressivas, de 2,6% e 4,6%, respetivamente.

Os dados revelam, contudo, um abrandamento do ritmo de crescimento ao longo do ano. Considerando apenas o 2.º trimestre de 2026, o tráfego médio ponderado aumentou 1,7% na Via Rápida e 2,6% nas Vias Expresso, abaixo das variações homólogas registadas no 1.º trimestre, que tinham sido de 2,7% e 3,5%.

Apesar desta desaceleração, os indicadores confirmam a manutenção da tendência de aumento da circulação automóvel nas principais infraestruturas rodoviárias da Região, com a Via Rápida a concentrar, em média, cerca de cinco vezes mais tráfego diário do que o conjunto das Vias Expresso.