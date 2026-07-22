Acidente em cadeia causa dois feridos na Via Rápida
Um acidente envolvendo cinco viaturas deixou esta manhã pelos menos duas pessoas feridas, uma das quais encarcerada.
O choque em cadeia aconteceu na zona de São Martinho, no final da subida de Santa Rita na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava - Machico.
Para o local, foram chamados 15 bombeiros dos Sapadores do Funchal que operam o socorro às vítimas, bem como a PSP e a Via Litoral para tomarem conta das circunstâncias da ocorrência e do ordenamento do trânsito.
Do acidente, como também é normal, resultou um congestionamento rodoviário que está a prolongar-se já além do nó de Câmara de Lobos, ao longo de mais de 4,5 km.
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