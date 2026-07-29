Câmara de Lobos reforça recursos humanos para melhorar a resposta aos munícipes

A autarquia de Câmara de Lobos abriu procedimentos concursais para o preenchimento de oito postos de trabalho, por tempo indeterminado. A iniciativa surge no âmbito da nova estrutura orgânica do Município e visa reforçar a capacidade técnica dos serviços municipais e dar resposta aos projectos da autarquia.

O recrutamento abrange profissionais para diversas áreas estratégicas: Arquitectura e Urbanismo, Ciências da Educação, Direito, Economia ou Gestão, Engenharia Civil, Solicitadoria e Sistemas e Tecnologias de Informação. Para esta última área estão reservados dois postos de trabalho, nomeadamente um destinado a especialista e outro a técnico de sistemas e tecnologias de informação, que incidirão sobre matérias como a modernização administrativa, transformação digital, cibersegurança e simplificação de processos.

As restantes vagas dividem-se pela Unidade Técnica de Planeamento e Projectos (Arquitectura e Urbanismo), Secção de Intervenção Educativa (Ciências da Educação), Secção de Administração Geral (Direito), Unidade Técnica de Recursos Humanos (Economia ou Gestão), Unidade Técnica de Projetos Municipais (Engenharia Civil) e Secção de Gestão Contratual (Solicitadoria).

Segundo o presidente da autarquia, Celso Bettencourt, o reforço das equipas surge no seguimento da entrada em vigor da nova estrutura flexível dos serviços municipais, publicada em Março de 2026, a qual estabeleceu 28 unidades orgânicas flexíveis distribuídas por 20 divisões e oito unidades.

"A reestruturação orgânica permitiu-nos definir de forma mais clara as competências, as responsabilidades e os objetivos de cada serviço municipal. No entanto, uma organização mais especializada e exigente tem também de ser acompanhada pelo reforço das equipas", afirma o autarca, salientando que "não basta reorganizar os serviços no papel" e que este reforço permitirá melhorar os tempos de resposta e prestar um serviço público de maior qualidade.

Celso Bettencourt sublinha ainda que este recrutamento constitui "um investimento na qualidade e na proximidade do serviço público", sublinhando que a ambição do executivo municipal para o concelho "tem de ser acompanhada pela capacidade de executar, acompanhar e concluir" os projetos previstos para o território, obras municipais, educação e modernização administrativa.