Tributos a Frank Sinatra e Cole Porter no "Jazz em Festa" em Câmara de Lobos

A primeira edição do "Jazz em Festa", iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, chega ao fim no próximo sábado, 25 de julho, com uma noite dedicada ao jazz, à música madeirense e aos grandes clássicos do século XX.

Depois do arranque do festival, marcado pelas arruadas realizadas no Estreito de Câmara de Lobos e na baixa da cidade, a autarquia destaca a adesão do público às primeiras atividades, protagonizadas pela Estrond'Ilha, projeto da Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto. As atuações levaram música às ruas, promovendo momentos de proximidade entre músicos, residentes e visitantes.

O ponto alto da iniciativa está agendado para a Baía de Câmara de Lobos, que será transformada num anfiteatro ao ar livre para acolher dois concertos de entrada livre.

Às 20 horas, o Sexteto de Jazz Melro Preto apresenta o espetáculo "Jazz da Madeira – Obras e Autores", dedicado à criação musical madeirense, através de novas interpretações e arranjos contemporâneos de obras de compositores da Região.

Mais tarde, pelas 21h30, a Orquestra de Jazz do Funchal sobe ao palco acompanhada pelo cantor João Ribeiro para um tributo a Frank Sinatra e Cole Porter, duas referências incontornáveis da música norte-americana.

João Ribeiro, que participou no Festival da Canção 2026 com o tema "Canção do Querer", de Cristina Branco, será um dos destaques da noite, numa atuação integrada na programação do festival.

Com entrada gratuita, o "Jazz em Festa" pretende afirmar-se como uma nova aposta cultural do município, reforçando a valorização dos artistas regionais e a oferta de eventos acessíveis à população e aos visitantes.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos convida o público a participar nesta iniciativa, que encerra a sua primeira edição com uma celebração da música, da cultura e do património artístico da Madeira.