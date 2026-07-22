Emanuel Câmara pede respostas ao Governo para prevenir a violência no desporto

O deputado do PS-Madeira na Assembleia da República, Emanuel Câmara, questionou ontem a ministra da Cultura, Juventude e Desporto sobre as medidas que o Governo pretende implementar para prevenir e combater a violência no desporto, defendendo uma resposta "firme e permanente" para um problema que continua a afectar as competições desportivas.

Na audição regimental de Margarida Balseiro Lopes, realizada na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o parlamentar madeirense alertou que, apesar da diminuição de alguns indicadores de violência, continuam a ocorrer episódios de agressões, utilização de pirotecnia, comportamentos racistas e confrontos entre adeptos, situações que, considerou, prejudicam a imagem do desporto português e afastam as famílias dos recintos desportivos.

Emanuel Câmara recordou as medidas adoptadas durante os governos do PS, destacando a criação da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, o reforço dos mecanismos de fiscalização e sancionamento, o agravamento das penas para comportamentos violentos, o endurecimento do regime de interdição de acesso aos recintos desportivos e a promoção de campanhas de sensibilização para o fair-play, a ética e o respeito.

Referiu ainda que o actual Executivo anunciou novas iniciativas, como o reforço do controlo de acessos, da bilhética nominativa e da cooperação entre as entidades responsáveis pela segurança, manifestando a expectativa de que estas medidas produzam resultados concretos.

Durante a intervenção, Emanuel Câmara chamou também a atenção para a realidade da Madeira, sublinhando que a violência não se limita ao futebol profissional. Segundo afirmou, no desporto de formação continuam a registar-se agressões verbais e físicas contra árbitros, treinadores e jovens atletas, muitas vezes protagonizadas por pais e outros espectadores.

"Em algumas competições, estes episódios chegaram mesmo a condicionar cerimónias de entrega de prémios por razões de segurança", referiu, defendendo que a prevenção deve começar precisamente no desporto de formação, através do envolvimento de clubes, associações, escolas e famílias.

O deputado questionou ainda a ministra sobre as alterações legislativas que estarão em vigor já na próxima época desportiva e sobre a forma como estas beneficiarão as competições regionais e o desporto de formação, incluindo na Região. Quis igualmente saber se o Governo prevê lançar campanhas nacionais de sensibilização dirigidas a pais, encarregados de educação e restantes espectadores, bem como que medidas serão adoptadas para apoiar clubes e organizadores de competições e evitar que a violência afaste atletas, famílias e agentes desportivos dos recintos.

Na mesma audição, Emanuel Câmara dirigiu-se ao secretário de Estado do Desporto para lamentar que, durante a recente visita à Madeira para conhecer os clubes da Região, não tenha passado pelo concelho do Porto Moniz. O deputado salientou que, apesar de ser o município menos populoso da Região, conta com dois emblemas de relevo: o Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz e o Clube Naval do Seixal.