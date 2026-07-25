Homem sofre queda de cerca de 50 metros em Câmara de Lobos

Um homem de 71 anos sofreu, na manhã deste sábado, uma queda de cerca de 50 metros no Caminho da Fajã, em Câmara de Lobos, obrigando à mobilização de um elevado dispositivo dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para proceder ao seu resgate.

Segundo foi possível apurar, a vítima encontrava-se numa zona de terrenos agrícolas quando caiu para uma área de canavieiras. Apesar da violência da queda e da altura envolvida, o homem apresentava apenas escoriações e encontrava-se consciente à chegada dos meios de socorro.

O alerta foi dado às 10h13, tendo a corporação mobilizado uma ambulância, três viaturas de apoio e a equipa de Resgate em Montanha. No total, estiveram envolvidos 16 bombeiros na operação, que decorreu num local de difícil acesso.

Após ser assistido no local e estabilizado pelos operacionais, o homem foi transportado de ambulância para o hospital para avaliação e tratamento das lesões sofridas.