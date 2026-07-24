Iniciativa Liberal reforça compromisso com o Porto Santo e defende respostas concretas para a ilha

A Iniciativa Liberal realizou ontem uma visita de trabalho ao Porto Santo, no âmbito de um conjunto de acções que permitiram contactar diretamente com a realidade da ilha, ouvir a população e conhecer de perto os desafios e oportunidades que os porto-santenses enfrentam diariamente.

Ao longo da visita, o deputado da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa da Madeira teve oportunidade de visitar explorações agrícolas e projectos de empreendedorismo local, contactar directamente com diversos empresários, acompanhar o ponto de situação das obras da Unidade Local de Saúde (ULS) do Porto Santo, visitar a Expo Porto Santo e reunir informalmente com diversos agentes locais, recolhendo preocupações, sugestões e expectativas relativamente ao futuro da ilha.

Para o partido, o desenvolvimento do Porto Santo exige uma estratégia sustentada, capaz de potenciar as suas vantagens competitivas e de responder aos constrangimentos que continuam a limitar o crescimento económico e a qualidade de vida dos seus habitantes.

Segundo Gonçalo Maia Camelo, "o Porto Santo tem um enorme potencial, mas esse potencial só será plenamente aproveitado se existir uma visão política que vá além das promessas e se traduza em medidas concretas que reforcem a economia local, valorizem quem investe e garantam melhores serviços para quem vive na ilha durante todo o ano".

Nesse sentido, considera essencial reforçar a política de proximidade, defendendo uma efectiva transferência de competências e dos recursos financeiros para a Câmara Municipal do Porto Santo, permitindo que muitas das decisões que dizem respeito à ilha sejam tomadas localmente, por quem melhor conhece a sua realidade e as necessidades da população.

No domínio da mobilidade, considera que um dos principais constrangimentos do Porto Santo continua a ser a reduzida escala e procura das ligações directas ao continente, entendendo, por isso, que a resposta passa por criar condições que aumentem essa procura, através de uma aposta consistente num turismo sustentável e de maior valor acrescentado, capaz de gerar fluxos de visitantes regulares ao longo de todo o ano. Nesse sentido, defende um reforço significativo da promoção turística do Porto Santo, salientando que a ilha continua a beneficiar de um investimento promocional manifestamente inferior ao da Madeira, o que limita a sua afirmação e projecção enquanto destino turístico autónomo.

Durante a visita às explorações agrícolas e aos projectos empresariais, o deputado liberal destacou a resiliência e a capacidade de inovação demonstradas pelos empreendedores locais, defendendo a importância de criar condições mais favoráveis ao investimento, reduzir entraves burocráticos e promover políticas que incentivem a criação de riqueza e emprego. Neste contexto, defendeu a criação de um regime fiscal específico para o Porto Santo, inspirado na lógica da Zona Franca da Madeira, que permita aumentar a competitividade da ilha, atrair investimento privado, criar emprego qualificado e estimular a diversificação da economia local.

Já no âmbito da visita às obras da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, sublinhou a importância deste investimento para a população, considerando que, face aos atrasos já verificados, é fundamental garantir a sua conclusão com a maior brevidade possível, para que esta infraestrutura se traduza numa efectiva melhoria da prestação de cuidados de saúde, com respostas de maior proximidade e qualidade para os residentes.

Segundo nota à imprensa, o deputado liberal alertou, contudo, que as estruturas, por si só, não resolvem os problemas do sistema de saúde, persistindo grandes dificuldades na atracção e fixação de profissionais qualificados. Neste âmbito, defendeu a adaptação à realidade do Porto Santo dos benefícios fiscais previstos no regime de Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação, como instrumento que poderá tornar a ilha mais competitiva na captação de médicos e outros profissionais altamente qualificados, contribuindo para reforçar a capacidade de resposta da futura ULS.

A passagem pela Expo Porto Santo permitiu ainda contactar com produtores, associações e empresas que representam o dinamismo económico e cultural da ilha. Para a IL, iniciativas desta natureza constituem uma oportunidade para valorizar os produtos locais, promover o empreendedorismo e reforçar a atractividade do Porto Santo enquanto destino turístico e de investimento.

"Governar bem começa por ouvir as pessoas. O contacto directo com a população confirma-nos que existe vontade de fazer mais e melhor pelo Porto Santo. Cabe aos decisores políticos criar condições para que esse potencial possa ser plenamente aproveitado, ao longo de todo o ano e em áreas que vão muito além do turismo", conclui Gonçalo Maia Camelo.

A Iniciativa Liberal reafirma, por isso, o seu compromisso de continuar a acompanhar de perto a realidade do Porto Santo, mantendo um contacto permanente com a população, os empresários e as instituições locais, contribuindo para a construção de políticas mais eficazes, próximas dos cidadãos e orientadas para o desenvolvimento sustentável da ilha.