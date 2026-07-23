Município de Câmara de Lobos assinala Dia dos Avós

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai comemorar amanhã, 24 de julho, o Dia Mundial dos Avós, com uma iniciativa que reunirá 83 participantes, entre avós e netos, na Área de Lazer do Chão dos Louros, no concelho de São Vicente.

Embora a data seja oficialmente assinalada no dia 26 de julho, que este ano coincide com um domingo, a autarquia decidiu antecipar as comemorações, promovendo um dia de convívio e partilha entre gerações.

“A iniciativa pretende proporcionar momentos de proximidade entre avós e netos, valorizando o papel fundamental dos mais velhos na transmissão de conhecimentos, experiências, memórias e valores às gerações mais novas”, refere nota à imprensa.

O programa começa às 10h00, com a saída dos participantes dos habituais pontos de encontro nas freguesias de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos, com destino ao centro da Ribeira Brava. O encerramento está marcado para as 15h00, seguindo-se o regresso dos participantes aos respetivos pontos de encontro nas freguesias de Câmara de Lobos e do Estreito de Câmara de Lobos.

“Com esta iniciativa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende homenagear o papel dos avós e reconhecer a importância dos laços familiares e do diálogo entre diferentes gerações”.