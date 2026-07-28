Rali da Madeira inaugura boutiques com merchandising oficial e produtos da mascote Zeca

Os aficcionados do Rali da Madeira já podem adquirir o merchandising oficial da edição de 2026. A organização disponibiliza duas boutiques, localizadas na Praça do Povo (Pódio) e na Praça CR7, onde estarão à venda diversos artigos alusivos à prova e à mascote Zeca.

Entre os produtos disponíveis encontram-se t-shirts oficiais em várias cores e tamanhos, canecas, canetas, lápis, porta-chaves, autocolantes e outros artigos comemorativos que permitem aos adeptos levar consigo uma recordação de uma das mais emblemáticas provas do automobilismo nacional.

Este ano, a colecção integra ainda uma linha dedicada à mascote Zeca, uma figura bem conhecida do Rali da Madeira, que continua a conquistar adeptos de todas as idades e a reforçar a identidade da prova junto do público mais jovem.

A Boutique da Praça do Povo, situada junto ao Pódio, estará em funcionamento entre os dias 27 de Julho e 1 de Agosto, enquanto a Boutique da Praça CR7 abrirá de 29 de Julho a 1 de Agosto, acompanhando os principais momentos da competição. Os horários de funcionamento variam consoante o dia da prova, prolongando-se até às 21h30 nas jornadas de maior actividade.

A Comissão Organizadora convida todos os espectadores, concorrentes e visitantes a passarem pelas boutiques oficiais, onde poderão encontrar artigos exclusivos do Rali da Madeira 2026 e da mascote Zeca, celebrando assim mais uma edição daquela que é considerada uma das mais espetaculares provas de ralis em asfalto.

Horários das Boutiques Oficiais: Entre às 10h00 e às 19h00, sendo que nos dias da prova o horário é alargado até às 21h30.

Boutique 1 – Praça do Povo (Pódio): de 27 de Julho a 1 de Agosto.

Boutique 2 – Praça CR7: de 29 de Julho a 1 de Agosto.