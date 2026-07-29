PSD destaca políticas culturais como prioridade estratégica da Região

O Grupo Parlamentar do PSD visitou o Convento de Santa Clara, esta quarta-feira, para reafirmar o compromisso do Governo Regional com a preservação do património cultural da Madeira, material e imaterial.

O deputado Valter Correia destacou investimentos recentes, como a intervenção nos tectos da Igreja da Sé e a requalificação do Convento de Santa Clara, e anunciou a continuidade dos trabalhos no Forte de São Filipe (futuro Museu de Arqueologia da Madeira) e na Quinta do Monte (Museu do Romantismo), este último com um investimento superior a quatro milhões de euros. Referiu ainda o lançamento, este mês, do concurso para a conservação da Igreja do Colégio.

O parlamentar sublinhou que a estratégia do Executivo também abrange o património imaterial, através do apoio a associações culturais dedicadas à investigação e divulgação das tradições madeirenses.

Valter Correia destacou igualmente medidas de aproximação do património à população, como a descentralização das iniciativas culturais pelos concelhos e a atribuição de 52 entradas gratuitas anuais aos museus, monumentos e centros culturais tutelados pela Região, uma medida que considera promover maior inclusão junto das famílias com mais dificuldades económicas.

Reconhecendo que nem todas as intervenções podem avançar em simultâneo, o deputado garantiu existir "um esforço consistente e visível" por parte do Governo Regional. "O importante é que existe um compromisso claro com a preservação do nosso património cultural", concluiu.