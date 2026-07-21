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Queda de trotinete deixa jovem ferido na Avenida Arriaga

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Um homem de 27 anos ficou ferido, esta terça-feira de manhã, depois de se ter despistado numa trotinete na Avenida Arriaga, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 11 horas, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância para o local.

À chegada, os operacionais encontraram a vítima com escoriações nos membros, um traumatismo no ombro e queixas num dos membros inferiores. Depois de estabilizado, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para avaliação médica.

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