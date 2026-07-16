Novidades da Decoreve conquistaram a Expomadeira e Porto Santo

A Decoreve faz um balanço muito positivo da sua presença na Expo Madeira e na Expo Porto Santo, onde teve a oportunidade de apresentar novas propostas de mobiliário, decoração e descanso a um público atento, interessado e cada vez mais exigente.

A marca agradece a todos os clientes, parceiros e visitantes que fizeram questão de passar pelos seus espaços, conhecer as novidades e partilhar ideias. Ao longo dos dois certames, a Decoreve deu a conhecer soluções pensadas para diferentes estilos de vida, desde sofás, camas, mesas e peças de decoração até propostas de iluminação, têxteis-lar, tapeçarias, quadros, colchões e almofadas.

Para a empresa, o contacto directo com quem visitou os stands foi um dos pontos altos desta participação. Cada conversa, sugestão e demonstração de confiança representa um incentivo para continuar a apresentar opções que acompanham as tendências de decoração.

A Decoreve deixa, por isso, um agradecimento especial a todos os que visitaram os seus espaços na Expomadeira e na Expo Porto Santo, bem como a todos os clientes que continuam a confiar na marca para renovar, decorar e valorizar os seus lares.

Quem não teve oportunidade de visitar a Decoreve durante as feiras, ou quem pretende rever propostas e receber aconselhamento personalizado, pode fazê-lo na loja da Rua Vale D’Ajuda, no Funchal, onde a equipa continua disponível para ajudar a transformar ideias em ambientes com mais conforto, elegância e personalidade.

Decoreve Madeira - Móveis & Decorações

Rua Vale D'Ajuda, 104, Lj. R, Funchal

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