Incidente com automóvel faz vários feridos durante Marcha do Orgulho LGBTI+ em Berlim
Várias pessoas ficaram feridas no parque Tiergarten, em Berlim, onde terminava hoje à noite a Marcha do Orgulho LGBTI+ na sequência de um incidente com um veículo, informou a polícia local, que está a mencionar um possível atropelamento.
"Presume-se que um veículo tenha entrado no parque Tiergarten, atropelado várias pessoas e as tenha ferido. Os feridos estão atualmente a ser atendidos pelos serviços de emergência. Estamos a procurar ativamente as pessoas suspeitas de estarem envolvidas no incidente", declarou a polícia da capital alemã na plataforma WhatsApp, segundo a agência francesa AFP.