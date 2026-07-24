Casal ferido após despiste de motociclo
Um homem e uma mulher ficaram feridos ao início desta manhã de sexta-feira após o despiste de uma moto no Caminho de São Martinho, no Funchal..
O acidente ocorreu pelas 7h00, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido alertados pouco depois, mobilizando para o local duas ambulâncias.
As duas vítimas na casa dos 30 a 35 anos apresentavam ferimentos. O homem com ferimentos nos membros inferiores, joelhos e mãos, e a mulher com queixas nos joelhos, foram assistidos no local e transportados para o Hospital do Funchal.
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