Casal ferido após despiste de motociclo

Um homem e uma mulher ficaram feridos ao início desta manhã de sexta-feira após o despiste de uma moto no Caminho de São Martinho, no Funchal..

O acidente ocorreu pelas 7h00, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido alertados pouco depois, mobilizando para o local duas ambulâncias.

As duas vítimas na casa dos 30 a 35 anos apresentavam ferimentos. O homem com ferimentos nos membros inferiores, joelhos e mãos, e a mulher com queixas nos joelhos, foram assistidos no local e transportados para o Hospital do Funchal.