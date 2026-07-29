DIÁRIO promove 'Momento 150' no intervalo do dérbi

O DIÁRIO, que completa 150 anos de missão informativa, promove um ‘Momento 150’ no dérbi do próximo sábado, mais precisamente, durante o intervalo do jogo entre Marítimo e Nacional.

Em parceria com a Associação de Futebol da Madeira, este jornal aproveita o Troféu Autonomia para gerar interactividade com todo aqueles que vão estar no Estádio do Marítimo e proporcionar diversão a quem é habilidoso com a bola.

Estão por isso abertas as inscrições para que o desafio que tem como objectivo dar toques consecutivos na bola sem a deixar tocar na relva.

Entre os candidatos que se inscreverem até às 23h59 de amanhã 30 de Julho para [email protected], - enviando um video de 15 segundos que mostre a habilidade, nome e número de telefone - seleccionaremos cinco que terão direito a bilhete para entrar no estádio, para depois mostrarem os seus dotes perante o público.

Vence o desafio quem der mais toques. Se mais do que um chegar aos 150 toques, ganha quem tiver feito em menos tempo. O DIÁRIO distinguirá os cinco participantes e atribuirá um prémio ao vencedor.