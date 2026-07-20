Ordem promove 'Tarde de Engenharia' dedicada à cibersegurança

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, através do Grupo de Trabalho da Especialidade de Engenharia Informática, em parceria com a MadSec e a Dell, promove amanhã, 21 de Julho, às 16h00, na sede regional, uma 'Tarde de Engenharia' dedicada à cibersegurança.

Segundo nota à imprensa, a sessão inicia-se com a apresentação da solução Dell Cyber Vault, demonstrando o seu papel na protecção de dados críticos e na recuperação segura de sistemas após ataques de ransomware. Através de uma demonstração prática, serão apresentadas as capacidades da solução para proteger, isolar, validar e recuperar informação crítica, contribuindo para estratégias eficazes de prevenção, resposta e recuperação perante incidentes de cibersegurança.

Segue-se a sessão 'IDOR numa Plataforma Governamental – Descoberta e Reporte Responsável', um caso de estudo apresentado por Alexandre Romão, Penetration Tester na Siemens e detentor das certificações BSCP e OSCP, que abordará a identificação de uma vulnerabilidade do tipo IDOR e o respectivo processo de divulgação responsável.

A participação é gratuita, mediante inscrição obrigatória no Portal da Ordem dos Engenheiros até às 13h00 de amanhã, 21 de Julho, no seguinte link.