Veja todos os momentos da visita do Comissário Europeu das Pescas à Madeira

O Comissário Europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, esteve esta terça-feira na Madeira para conhecer de perto a realidade das pescas e da conservação marinha na Região, numa visita que incluiu contactos com o sector e reuniões com responsáveis do Governo Regional e da Assembleia Legislativa.

A visita teve início pelas 8h15, na Lota do Funchal, onde Costas Kadis, acompanhado pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, entrou a bordo de um barco da frota de pesca do peixe-espada-preto, para observar as condições de trabalho e segurança dos pescadores madeirenses.

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Pelas 10h30, o comissário reuniu-se, no Palácio do Governo Regional, com o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus. O encontro foi dedicado ao reforço do papel da Madeira na política europeia para os oceanos e à promoção de um modelo que concilie a conservação da natureza com o desenvolvimento económico sustentável.

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Comissário europeu aponta Madeira como exemplo de equilíbrio entre pesca e conservação marinha Costas Kadis reuniu com Eduardo Jesus para ficar a conhecer o modelo regional que alia a conservação da natureza ao desenvolvimento económico sustentável

Já pelas 11 horas, Costas Kadis deslocou-se à Assembleia Legislativa da Madeira, onde foi recebido pela presidente do parlamento regional, Rubina Leal. Durante a audiência, a responsável transmitiu as principais preocupações da Região relativamente ao futuro das Regiões Ultraperiféricas no contexto das negociações do próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia, defendendo a salvaguarda dos interesses da Madeira nas futuras políticas comunitárias.