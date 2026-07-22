Morreu o antigo jornalista do DIÁRIO Carlos Moniz

Morreu, ontem, Carlos Moniz, antigo jornalista do DIÁRIO. Durante décadas, foi responsável pelas notícias do desporto automóvel, sendo um apaixonado pelos ralis.

A Associação Madeirense de Automobilismo e Karting (AMAK) emitiu, na sua página no Facebook, uma nota de pesar em que recorda o percurso jornalístico de Carlos Moniz que começou no Jornal da Madeira e prosseguiu no DIÁRIO.

Jornalista de desporto, com destaque para o automobilismo, foi responsável por dar a conhecer novos pilotos e é reconhecido como uma referência na modalidade.

A AMAK recorda que esta era a "época favorita" do antigo jornalista, a poucos dias da realização de mais um Rali da Madeira que acompanhou durante décadas.

À família e aos amigos endereçamos sentidas condolências pela morte de um antigo camarada de profissão com quem partilhámos a redacção. Carlos Moniz tinha 73 anos.