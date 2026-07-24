Há 33 anos a sorte batia à porta dos leitores do DIÁRIO

Na edição de 24 de Julho de 1993, o DIÁRIO promovia concursos que mobilizavam centenas de leitores, oferecendo prémios de grande valor para a época. Um desses passatempos, associado à nova imagem do jornal, incluía sorteios quinzenais com relógios, televisores, computadores, viagens, electrodomésticos e outros prémios, distinguidos entre os participantes ao longo de vários meses.

Além deste concurso principal, promovia ainda sorteios semanais em parceria com a Intervisa, que tinham como prémio viagens às Canárias e a Londres. Os nomes dos vencedores eram publicados nas páginas do DIÁRIO, sendo convidados a levantar os prémios junto dos serviços comerciais, numa iniciativa que reforçava a ligação entre o jornal e os seus leitores.

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Na mesma edição era dada conta a inauguração das obras de remodelação no Mercado dos Lavradores.

A empreitada da nave norte do Mercado permitiu criar 21 espaços vocacionados, na sua maioria, para a comercialização de produtos horto-frutícolas.