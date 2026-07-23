Três mortos e pelo menos oito feridos na Rússia após ataques

Pelo menos três pessoas morreram e oito ficaram feridas nos ataques ucranianos com drones nas regiões de Voronezh, Belgorod e na península da Crimeia, que aconteceram na noite passada, disseram hoje as autoridades locais.

"Como resultado do impacto de um drone num bairro nos arredores de Voronezh houve um incêndio numa casa. Tragicamente, uma criança de 3 anos morreu no ataque. Os seus pais sofreram ferimentos de diferente gravidade", afirmou Alexander Gusev, governador da região, localizada a 400 quilómetros a sul de Moscovo, nas redes sociais.

De acordo com Gusev, 36 drones foram destruídos na zona de Voronezh, e o que atingiu o edifício tinha sido abatido pela defesa antiaérea. As autoridades regionais de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informaram que um outro drone atingiu um veículo, matando uma pessoa e ferindo outra, que foi levada para o hospital.

❗️🇷🇺Voronezh Governor Alexander Gusev reported that as a result of a missile attack on a Russian Federation military-industrial enterprise, 5 people were allegedly killed and a large number were injured. pic.twitter.com/GX9nKvrdk4 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) June 22, 2026

Foram também relatadas vítimas na península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

"Como resultado do ataque noturno do inimigo à República da Crimeia, um civil foi morto e quatro outros ficaram feridos, incluindo duas crianças", escreveu o governador Sergei Aksyonov na rede social Telegram.

Vários drones atingiram uma instalação de armazenamento de gás natural liquefeito na cidade de Ulyanovsk, a 700 quilómetros a sudeste de Moscovo. As autoridades regionais admitiram que uma instalação de energia ficou danificada.

O Ministério da Defesa russo referiu de ter abatido 223 drones ucranianos durante a madrugada, nas regiões de Bryansk, Volgogrado, Voronezh, Kaluga, Kursk, Oryol, Orenburg, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tver, Tula, Ulyanovsk, na região de Moscovo, no Tartaristão, na Crimeia e sobre o mar de Azov.

As Forças Armadas russas informaram hoje também que realizaram novos ataques contra a infraestrutura portuária ucraniana em Odessa, no sul do país.

Estes bombardeamentos ocorreram poucas horas depois de as forças russas terem atacado centros logísticos e embarcações na mesma zona.

O Ministério da Defesa russo afirmou, num comunicado, nestes ataques no porto de Odessa foram atingidas "várias instalações utilizadas pela Ucrânia para carga, descarga e armazenamento de produtos e equipamentos de uso militar".

Os militares russos explicaram que vários drones russos visaram um edifício industrial onde eram fabricados componentes para veículos aéreos não tripulados e um armazém que continha drones destinados ao Exército ucraniano.

No dia anterior, as forças russas também atacaram instalações semelhantes em Chornomorsk, situada a sul de Odessa, embora as autoridades ucranianas ainda não se tenham pronunciado sobre vítimas ou feridos.