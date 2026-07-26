Alegado autor do ataque em Berlim foi morto pela polícia

O suspeito do ataque à Parada do Orgulho Gay de Berlim ocorrido no sábado, um alegado jihadista, foi morto hoje durante uma operação policial no bairro berlinense de Spandau, anunciaram as forças de segurança na rede social X.

"De acordo com as informações de que dispomos nesta fase, [o suspeito] terá corrido na direção das nossas forças de intervenção munido de uma arma branca. Os membros da [unidade especial] SEK-Berlim recorreram então às suas armas de fogo", indicou a polícia de Berlim.

"Apesar das medidas de reanimação imediatamente realizadas pelos bombeiros (...), o homem morreu no local", indicou a polícia.