Pelo menos três mortos em novo ataque russo durante a noite

Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram num novo ataque do exército russo contra a província ucraniana de Zaporijia, parcialmente ocupada após a invasão iniciada em fevereiro de 2022, informaram as autoridades locais.

O governador de Zaporijia, Ivan Fedorov, revelou numa mensagem nas redes sociais que dois idosos morreram e que o corpo de uma criança foi encontrado durante as operações de busca e resgate após o ataque, que também deixou 41 pessoas feridas.

O responsável afirmou que as forças russas lançaram seis ataques com bombas guiadas contra a capital da província (Zaporijia), atingindo quatro locais, incluindo dois prédios residenciais e alguns armazéns.

"Um total de 79 apartamentos foram danificados como resultado do ataque", indicou, antes de acrescentar que algumas pessoas foram retiradas das suas casas devido aos danos.

Por sua vez, a Força Aérea Ucraniana confirmou que tropas russas lançaram dois mísseis e 94 drones contra o país durante a noite e que 81 drones foram intercetados, com impacto em nove locais.

Estes ataques sucedem-se aos que ocorrem na capital ucraniana, Kiev, na noite de sábado para domingo, considerados como um dos "maiores ataques com mísseis balísticos", segundo o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.