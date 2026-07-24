Anunciados novos ataques a bases norte-americanas na Jordânia e no Bahrein

As Forças Armadas iranianas anunciaram hoje que atacaram com drones bases militares norte-americanas na Jordânia e no Bahrein, na décima terceira noite consecutiva de bombardeamentos norte-americanos em solo iraniano.

"Esta manhã, drones 'kamikaze' Arash atacaram tanques de combustível, grandes armazéns, silos e quartéis localizados em bases pertencentes às forças norte-americanas na base aérea de Isa, no Bahrein", declarou o gabinete de relações públicas do Exército num comunicado divulgado pela televisão estatal iraniana.

Além disso, no âmbito da operação militar, um hangar na base aérea de Al-lAzraq, na Jordânia, foi também alvo de ataques de drones iranianos.

BREAKING: Iran has launched strikes targeting the U.S. Navy's Fifth Fleet headquarters in Bahrain, with footages showing direct impacts following a fresh wave of Iranian attacks. Thick plumes of black smoke were seen rising from the area. pic.twitter.com/vJb4ZVEU6k — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 24, 2026

"Os mercenários militares norte-americanos estavam ali escondidos", referiu o comunicado, acrescentando que "qualquer ação que ameace os interesses legítimos e legais da nação e o sistema sagrado da República Islâmica do Irão prejudicará a segurança e os interesses económicos de outros países da região".

As autoridades do Bahrein confirmaram a ativação dos sistemas de alerta em todo o país, em antecipação de possíveis ataques.

"Os cidadãos e residentes devem manter a calma e dirigir-se para o local seguro mais próximo", afirmou o Ministério do Interior num comunicado divulgado nas redes sociais.

Já as forças norte-americanas realizaram hoje ataques aéreos contra o quartel-general da Marinha da Guarda Revolucionária no norte do Irão, sem causar vítimas, segundo as autoridades locais citadas pela agência de notícias IRNA.

"Esta manhã, o quartel-general das forças navais do Corpo da Guarda Revolucionária em Zibakenar foi atingido por projéteis do inimigo norte-americano, danificando algum equipamento", disse o responsável provincial Ali Bagheri.

Zibakenar, uma cidade turística no Mar Cáspio, situa-se a cerca de 350 quilómetros de Teerão.