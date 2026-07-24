Explosões ouvidas perto de base norte-americana no Iraque

Uma série de explosões ocorreram perto de uma base militar que alberga forças norte-americanas no norte do Iraque, horas depois de os militares dos EUA terem anunciado o fim da décima terceira noite de ataques contra o Irão.

Um jornalista da agência de notícias Associated Press (AP) ouviu pelo menos sete explosões por volta das 09:30, no horário local (07:30 em Lisboa), na cidade de Erbil, capital da região curda semi-autónoma do Iraque, e observou pelo menos quatro colunas de fumo negro a subir para o céu em zonas próximas ou no interior da base.

Os EUA e o Irão têm trocado ataques cada vez mais intensos em confrontos que começaram com uma disputa pelo controlo do estratégico estreito de Ormuz.

Footage purports to show warehouses at the U.S. Consulate compound in Erbil, the capital of Iraq’s Kurdistan Region, after an explosion caused by Iranian missiles and drones, according to regional monitoring accounts. pic.twitter.com/pn8qvf97dY — Drop Site (@DropSiteNews) July 24, 2026

O Comando Central dos EUA afirmou que os mais recentes bombardementos sobre várias regiões iranianas foram concebidos para "degradar ainda mais a capacidade do Irão de ameaçar os marinheiros civis e os navios comerciais que transitam pelas águas regionais", enquanto os norte-americanos pressionam para retomar o controlo do estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do petróleo e gás mundial em tempo de paz. O Comando disse que estes últimos ataques sobre o Irão terminaram no início da manhã.

Logo a seguir, o Bahrein acionou as suas sirenes, alertando os moradores para se abrigarem dos disparos detetados. Os estados do Golfo também têm sido alvos frequentes de ataques na última semana.

🇮🇷🇺🇸🇮🇶 Failed attempts to shoot down a swarm of Iranian drones in Iraq were followed by reports of explosions near Erbil International Airport



The target likely wasn't the airport, but Erbil Air Base, directly adjacent to it, which houses U.S forces



The base features advanced… pic.twitter.com/9jGC04PQV3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 24, 2026

No dia anterior, os rebeldes Huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, disseram ter atacado dois petroleiros sauditas no mar Vermelho, potencialmente alargando a guerra na região, enquanto o preço internacional do petróleo ultrapassava os 100 dólares por barril.

O primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, país que mantém laços estreitos com os EUA e o Irão, esteve na quinta-feira em Teerão para pedir paz e diálogo. Prometeu não permitir que o território iraquiano seja utilizado para ataques contra o Irão, informou o seu gabinete. Al-Zaidi reuniu-se com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no início deste mês, em Washington.