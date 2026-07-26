Dez mortos em ataques aéreos

Seis pessoas morreram hoje em ataques ucranianos contra zonas ocupadas da Ucrânia e numa aldeia fronteiriça, avançaram as autoridades locais russas, enquanto quatro pessoas morreram em ataques russos na Ucrânia, segundo Kiev.

Estes ataques ocorrem um dia depois dos que causaram 20 mortos em ambos os países e, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa contra a Ucrânia, que tem vindo a provocar um número crescente de vítimas civis.

Em Gorlivka, uma cidade na zona leste da Ucrânia ocupada pela Rússia, quatro pessoas morreram e outras ficaram feridas num ataque de drones ucranianos, informou o presidente da câmara, Ivan Prikhodko, no Telegram, citado pela Agência France-Presse (AFP).

Outra pessoa morreu na parte ocupada da região de Kherson, segundo as autoridades russas.

Na aldeia de Smorodino, na região fronteiriça de Belgorod, um homem foi morto por um drone, anunciou a administração regional, enquanto o governador da região de Kursk reportou três feridos na cidade de Rylsk.

Segundo o Ministério da Defesa russo, 133 drones foram intercetados durante a noite em várias regiões, nomeadamente na região de Moscovo e na Crimeia anexada.

Por seu turno, o Presidente ucraniano indicou que um ataque com drones russos contra edifícios residenciais causou "um morto e nove feridos, incluindo duas crianças", em Kharkiv, no leste da Ucrânia.

Volodymyr Zelensky denunciou um ataque com drones "profundamente cínico contra um supermercado comum" em Chernihiv, no norte da Ucrânia, que causou dois mortos, "incluindo uma criança", bem como 13 feridos.

A cidade de Zaporijjia, no leste do país, foi atingida por bombas guiadas e uma pessoa morreu, informou Zelensky no Facebook. Outras seis pessoas ficaram feridas na capital e no leste da Ucrânia, segundo as autoridades locais.

A Rússia lançou oito mísseis e 136 drones durante a noite, dos quais seis e 104, respetivamente, foram intercetados, segundo a Força Aérea ucraniana.

No sábado, na parte ocupada da região de Zaporijjia, o responsável nomeado por Moscovo afirmou que um ataque ucraniano a um "acampamento turístico" à beira do mar de Azov tinha matado 12 pessoas, incluindo quatro