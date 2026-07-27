Condutor recusa transporte hospitalar após despiste na Via Expresso em Machico

Um despiste de um veículo ligeiro, ocorrido durante a madrugada desta segunda-feira, na Via Expresso, no sentido Machico–Porto da Cruz, mobilizou os Bombeiros Municipais de Machico.

Segundo apurou o DIÁRIO, quando os operacionais chegaram ao local, o condutor já se encontrava fora da viatura, consciente e orientado. Apesar da avaliação efectuada pelos bombeiros, a vítima recusou ser transportada para o centro de saúde.