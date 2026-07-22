Condutor despista-se e embate contra parede no Funchal
Um homem, na faixa etária dos 50 anos, ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido, cerca das 12h20 desta quarta-feira, na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal.
Ao que foi possível apurar, o condutor perdeu o controlo da viatura e acabou por embater contra uma parede.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para o local, tendo encontrado o homem agitado. Após receber assistência no local, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A corporação mobilizou dois veículos e cinco operacionais para esta ocorrência.
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