Condutor despista-se e embate contra parede no Funchal

Um homem, na faixa etária dos 50 anos, ficou ferido na sequência de um despiste ocorrido, cerca das 12h20 desta quarta-feira, na Rua Dr. Brito Câmara, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, o condutor perdeu o controlo da viatura e acabou por embater contra uma parede.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados para o local, tendo encontrado o homem agitado. Após receber assistência no local, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A corporação mobilizou dois veículos e cinco operacionais para esta ocorrência.