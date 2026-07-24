Autoridades alertam para nova variante da burla do falso acidente

A Polícia de Segurança Pública (PSP) alertou, através das redes sociais, para uma nova variante da burla do falso acidente, um esquema que, só no último mês, já motivou mais de 50 ocorrências e prejuízos superiores a 200 mil euros, sobretudo na zona de Lisboa.

De acordo com a PSP, os principais alvos são condutores com idades entre os 70 e os 90 anos que circulam sozinhos. O esquema começa com a simulação de um ligeiro embate entre dois veículos. De seguida, os burlões culpam a vítima de forma agressiva, procurando criar um ambiente de ansiedade e pressão. Aproveitando a situação, propõem resolver o alegado acidente sem recorrer ao seguro, exigindo um pagamento imediato através de um terminal portátil de multibanco.

É nesse momento que ocorre a burla. Enquanto a vítima introduz o código PIN, os suspeitos trocam rapidamente o cartão bancário por outro semelhante. Na posse do cartão verdadeiro, abandonam o local e efectuam levantamentos de elevadas quantias em dinheiro. Perante este tipo de crime, a PSP deixa vários conselhos de prevenção.

A polícia recomenda que nunca seja entregue o cartão bancário a desconhecidos, que se desconfie de pedidos de pagamento imediato e que, em caso de suspeita, seja contactada de imediato a PSP. As autoridades aconselham ainda as vítimas a tentarem memorizar o maior número possível de características dos suspeitos, bem como do veículo utilizado, incluindo a matrícula, para facilitar a investigação.

A PSP reforça que esta burla é especialmente direccionada à população idosa e apela aos familiares e cuidadores para que alertem os mais velhos para este tipo de esquema fraudulento.