Funchal promove II Acção Autárquica dedicada à promoção da saúde e bem-estar

A Câmara Municipal do Funchal promove, na próxima quarta-feira, 29 de Julho, a II Acção Autárquica na Promoção da Saúde e Bem-Estar, uma iniciativa que decorrerá entre as 15h00 e as 17h30, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal.

O encontro pretende reforçar o papel das autarquias na promoção da saúde e do bem-estar das populações, reunindo representantes do poder local e especialistas para um momento de reflexão e partilha de experiências sobre políticas e estratégias de intervenção neste domínio.

Entre os principais objectivos da iniciativa estão a promoção do diálogo sobre a importância das autarquias na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, a divulgação de boas práticas e o incentivo à criação de parcerias e ao reforço da cooperação entre diferentes entidades, contribuindo para respostas mais integradas e próximas das comunidades.

A sessão de abertura será presidida pela vereadora com os pelouros da Saúde e do Social, Helena Leal.

O programa inclui ainda o painel 'Papel do Poder Local nos Domínios da Saúde e do Bem-Estar dos Munícipes', que contará com as intervenções dos presidentes das juntas de freguesia da Sé, Fabrícia Teixeira, de Santo António, Marcelo Gouveia, de São Martinho, Marco Gonçalves, e de São Gonçalo, Tiago Freitas, bem como do coordenador da ANAFRE Madeira, Norberto Pita. A moderação estará a cargo de Paulo Milheiro.

Após as intervenções, decorrerá um período de debate, permitindo a participação dos presentes e a troca de perspectivas sobre os desafios e oportunidades da promoção da saúde ao nível local.