Fogo em Machico foi extinto
Esta noite, já pelas 00h20, os Bombeiros Municipais de Machico já estavam de regresso ao quartel, sinal de que o fogo que ontem lavrava na encosta da zona do Poço do Gil fora extinto.
Incêndio em Machico mobiliza bombeiros e PSP
Um incêndio deflagrou, esta noite, no sítio da Graça, no concelho de Machico.
Segundo pudemos apurar, e as imagens comprovam, já não há sinais de fumo e ficou mesmo tudo resolvido na noite de ontem para hoje.
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