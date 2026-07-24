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Fogo em Machico foi extinto

Foto DR/NetMadeira
Foto DR/NetMadeira

Esta noite, já pelas 00h20, os Bombeiros Municipais de Machico já estavam de regresso ao quartel, sinal de que o fogo que ontem lavrava na encosta da zona do Poço do Gil fora extinto.

Incêndio em Machico mobiliza bombeiros e PSP

Um incêndio deflagrou, esta noite, no sítio da Graça, no concelho de Machico.

Segundo pudemos apurar, e as imagens comprovam, já não há sinais de fumo e ficou mesmo tudo resolvido na noite de ontem para hoje.

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