ADN-Madeira critica Nuno Maciel e acusa Governo de desrespeitar produtores de banana

O ADN-Madeira criticou as declarações proferidas pelo secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, durante a Mostra da Banana da Madeira, acusando o governante de demonstrar "arrogância e prepotência" perante os produtores do sector.

Em comunicado, o partido considera que o prestígio e a qualidade reconhecida da banana da Madeira resultam "única e exclusivamente" do trabalho dos produtores, manifestando-se contra o desafio lançado pelo secretário regional para que os agricultores criem empresas para adquirir directamente a produção ou procurem outras formas de escoamento.

Na perspectiva do ADN-Madeira, essa possibilidade não corresponde à realidade do sector, alegando que a GESBA detém o monopólio da comercialização da banana na Região. "Todos nós nesta ilha sabemos que a GESBA detém o monopólio dessa actividade e faz o que quer e entende", refere o comunicado.

O partido compara ainda a sugestão feita aos produtores à hipótese de desafiar os madeirenses insatisfeitos com a ligação marítima entre a Madeira e o Porto Santo a criarem uma empresa de transporte marítimo, classificando esse tipo de argumento como "pura demagogia e hipocrisia".

O ADN-Madeira defende que o Governo Regional deve ouvir e respeitar os produtores de banana que têm manifestado descontentamento relativamente ao sector. Caso o Executivo não esteja satisfeito com as críticas, o partido sugere que Nuno Maciel "saia do conforto do seu gabinete e salário de governante e se dedique à produção de banana, auferindo o rendimento equivalente ao deles", considerando que essa experiência lhe permitiria valorizar o trabalho desenvolvido pelos agricultores.