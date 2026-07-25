Complexo Social de Santa Clara abre com 115 vagas para idosos

A Madeira passa a dispor, a partir da próxima segunda-feira, de mais 115 vagas de apoio à população idosa com a entrada em funcionamento do Complexo Social de Santa Clara, um investimento de 13,3 milhões de euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e considerado um dos mais ambiciosos projectos sociais alguma vez concretizados na Região.

O edifício principal do complexo, propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Funchal, será inaugurado às 10 horas pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, numa cerimónia que terá lugar junto à entrada principal, na Cota 40, nas proximidades da Rua das Mercês.

O projecto contemplou a construção e renovação de uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), um Centro de Dia, residências assistidas e uma clínica vocacionada para a reabilitação física da pessoa idosa. Incluiu ainda a remodelação e ampliação do Lar Santa Isabel e a reconversão das antigas instalações da Escola Secundária do Funchal – Mercês.

Das 115 vagas disponíveis, 65 correspondem a novos lugares em estrutura residencial, 20 resultam da remodelação de vagas existentes em ERPI e 30 destinam-se ao Centro de Dia. O equipamento dispõe de 51 quartos, dos quais 33 duplos e 18 individuais.

O edifício da ERPI e do Centro de Dia desenvolve-se por cinco pisos, integrando, entre outros espaços, capela, sala polivalente, sala de costura, estufa de flores, gabinetes médicos e de apoio social, cozinha industrial, sala de refeições e estacionamento coberto. Já o edifício da Clínica de Reabilitação e Residências Assistidas inclui três pisos, com ginásio, piscina para hidro-reabilitação, salas de tratamento, cinco apartamentos T1 e quartos destinados aos residentes.

No mesmo dia, pelas 16 horas, Miguel Albuquerque inaugura a nova sede do MADS, instalada no Centro Cívico de Animação e Cultura Edmundo Bettencourt, na Rua Latino Coelho, n.º 57, no Funchal.