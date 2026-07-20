CDS manifesta pesar pelo falecimento de Francisco de Assis Barradas

A Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Câmara de Lobos manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Francisco de Assis Barradas, empresário de referência e figura incontornável do tecido económico e empresarial do concelho.

"Ao longo da sua vida, Francisco de Assis Barradas distinguiu-se pela sua dedicação ao trabalho, pelo espírito empreendedor e pelo contributo decisivo para o desenvolvimento de Câmara de Lobos. Como sócio da Panidoce, empresa que se tornou uma referência regional, ajudou a criar riqueza, emprego e a afirmar o nome do concelho no setor da panificação. Ficou igualmente ligado à exploração da conhecida pedreira de Câmara de Lobos, atividade que marcou uma época e contribuiu para o crescimento económico local", refere em nota à imprensa.

Acrescenta que "o seu percurso foi justamente reconhecido em 2023 com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal – Grau Ouro, distinção que reflectiu o reconhecimento público pelo seu legado e pelo impacto positivo que deixou na comunidade".

"Com o seu desaparecimento, Câmara de Lobos perde um homem que fez da iniciativa, do trabalho e da dedicação à sua terra um exemplo para várias gerações de empresários", sustenta.

E conclui: "Neste momento de dor, a Comissão Política Concelhia do CDS-PP de Câmara de Lobos endereça à sua família, amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências, associando-se ao luto de todos aqueles que hoje recordam com gratidão o seu percurso de vida".