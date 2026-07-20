Será mais barato ir de férias ao Dubai do que ao Porto Santo?

"É mais caro um português ir para o Porto Santo de férias do que ir ao Dubai." Este é o comentário do leitor J. Paulo, publicado no Facebook do dnoticias.pt, na sequência de uma notícia sobre a apresentadora Merche Romero, que, depois de participar no Porto Santo Fashion Weekend, manifestou a intenção de regressar à ilha dourada para passar férias.

A afirmação reproduz uma ideia que tem vindo a ganhar expressão nos últimos anos, a de que o Porto Santo se tornou um destino tão caro que, em determinadas situações, será mais económico viajar para destinos internacionais considerados de luxo, como o Dubai.

Mas corresponderá isso à realidade? Será efectivamente mais barato um português passar férias no Dubai do que no Porto Santo?

A verificação desta afirmação obrigou a uma abordagem diferente da habitual. Ao contrário do que acontece com indicadores estatísticos ou documentos oficiais, os preços das viagens variam diariamente, em função da procura, da antecedência da reserva, da duração da estadia, da categoria do hotel, do regime alimentar, do aeroporto de partida e até da conjuntura internacional.

Por isso, em vez de procurar um único preço, analisámos ofertas disponibilizadas por vários operadores turísticos portugueses, nomeadamente Abreu, Bestravel, Logitravel e Travelwings, procurando comparar pacotes semelhantes, sempre que possível com voo e alojamento incluídos.

Outra questão que importa esclarecer é o significado da expressão "um português". Não é indiferente partir da Madeira ou do continente. Um residente na Madeira dispõe de ligações marítimas e aéreas para o Porto Santo, enquanto uma viagem ao Dubai implica, regra geral, escalas e um percurso muito mais longo. Já um residente em Lisboa ou no Porto parte de uma realidade diferente, em que ambos os destinos obrigam a transporte aéreo.

Feito esse enquadramento, a análise revela que existem, efectivamente, situações em que o Porto Santo é mais caro.

Em plena época alta, nomeadamente durante Julho e Agosto, encontrámos vários pacotes de sete noites para o Porto Santo superiores a 1.500 euros por pessoa. Em alguns casos, os preços aproximavam-se mesmo dos 1.600 euros, em regime de tudo incluído.

Ao mesmo tempo, encontrámos programas turísticos para o Dubai, igualmente comercializados por operadores portugueses, entre cerca de 1.000 e 1.300 euros por pessoa, incluindo voos, alojamento e, em alguns casos, visitas organizadas, refeições e safari no deserto.

Ou seja, existem exemplos concretos que confirmam a percepção do comentador: determinados pacotes para o Porto Santo podem custar mais do que determinados programas para o Dubai.

No entanto, a comparação deixa de ser tão linear quando se analisam outras ofertas.

Encontrámos também pacotes de sete noites para o Porto Santo, com voo e alojamento, desde cerca de 700 euros por pessoa, enquanto programas para o Dubai, igualmente com voo e hotel, ultrapassavam os 1.100 ou mesmo os 1.500 euros.

Além disso, verificámos que nem sempre as ofertas comparadas dizem respeito ao mesmo período do ano. Muitos dos preços mais baixos encontrados para o Dubai correspondem a partidas em Outubro ou outras épocas de menor procura, enquanto os valores mais elevados do Porto Santo dizem respeito às semanas mais procuradas de Julho e Agosto.

Esta diferença é relevante. Agosto corresponde ao pico da procura turística no Porto Santo, com uma oferta limitada de alojamento. Pelo contrário, o Verão constitui época baixa no Dubai, devido às temperaturas extremamente elevadas, frequentemente superiores a 40 graus, circunstância que leva hotéis e operadores turísticos a promover campanhas de preços mais competitivos.

A este factor junta-se a actual instabilidade no Médio Oriente, que tem afectado a procura turística e contribuído para uma redução dos preços de alguns pacotes turísticos para os Emirados Árabes Unidos.

Também não é indiferente aquilo que cada operador inclui no preço anunciado. Há programas que contemplam apenas voo e pequeno-almoço. Outros incluem bagagem, transferes, seguro, refeições, excursões e visitas. Comparar apenas o preço final, sem atender aos serviços incluídos, pode conduzir a conclusões erradas.

Assim, a afirmação não pode ser considerada verdadeira como regra geral. É possível encontrar pacotes para o Porto Santo mais caros do que determinadas ofertas para o Dubai, sobretudo durante a época alta e quando se comparam programas promocionais para os Emirados. Porém, também existem inúmeras situações em que acontece precisamente o contrário.

A ideia de que "é mais caro ir para o Porto Santo do que para o Dubai" resulta, sobretudo, da comparação entre casos específicos e não de uma realidade generalizada.

Por isso, avaliamos a afirmação como imprecisa. Ela encontra sustentação em alguns exemplos concretos, mas não representa a generalidade das situações nem permite concluir que, em termos gerais, seja mais barato um português passar férias no Dubai do que no Porto Santo.