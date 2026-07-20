Fogo em habitação mobilizou bombeiros na Calheta

Um fogo urbano que deflagrou na noite de ontem numa casa na Travessa do Perdigão, no Arco da Calheta, mobilizou mais de uma dezena de bombeiros voluntários da corporação local.

De acordo com o comandante dos BVC, Jacinto Serrão, o alerta foi dado pelas 21h18, tendo rapidamente sido mobilizados 11 elementos apoiados por duas viaturas pesadas e uma ligeira.

No local, após o combate, deixaram dois compartimentos danificados pelo fogo, mas felizmente nenhuma vítima ferida.