Mulher encontrada morta em Santa Cruz

Uma mulher de 46 anos foi encontrada morta, na tarde desta quinta-feira, numa residência situada na Rua do Salão, no concelho de Santa Cruz.

Segundo apurou o DIÁRIO, o alerta mobilizou os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a PSP. À chegada ao local, os operacionais constataram que a vítima já apresentava rigidez cadavérica, não sendo possível qualquer intervenção de socorro.

De acordo com as informações recolhidas pelo DIÁRIO, a mulher enfrentava alegadamente problemas do foro psicológico. As circunstâncias da morte permanecem, para já, por esclarecer.

No local estão elementos da PSP e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que aguardam a chegada do delegado de saúde para a realização das diligências legais.

A ocorrência seguirá os trâmites habituais.