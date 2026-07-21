Desavença no trânsito termina em agressões nas Madalenas

Uma ocorrência inicialmente comunicada como uma colisão entre duas viaturas, com dois feridos, acabou por revelar-se uma situação de agressões entre dois homens, esta terça-feira à tarde, na Avenida das Madalenas.

O alerta foi dado cerca das 13h05. Perante a indicação de um acidente rodoviário, os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram uma ambulância e uma viatura de desencarceramento. A Cruz Vermelha Portuguesa enviou igualmente uma ambulância.

Quando chegaram ao local, os operacionais constataram que não tinha ocorrido qualquer colisão. Os dois homens terão entrado em conflito na sequência de uma desavença no trânsito, acabando por se envolver em agressões físicas.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses assistiram um homem de 24 anos, que apresentava essencialmente escoriações no corpo. Depois dos primeiros cuidados, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A outra pessoa envolvida foi assistida pela Cruz Vermelha Portuguesa e igualmente encaminhada para uma unidade hospitalar.