Mais Santa Cruz exige esclarecimentos sobre interdição da Praia das Palmeiras

O movimento Mais Santa Cruz exigiu hoje esclarecimentos à Câmara Municipal de Santa Cruz na sequência da interdição de banhos na Praia das Palmeiras, considerando que a situação representa "mais um grave sinal da degradação ambiental" que afecta o concelho.

Em comunicado, o movimento sustenta que a qualidade das águas balneares está directamente relacionada com o correcto funcionamento e manutenção da rede de saneamento, das estações elevatórias e das estações de tratamento de águas residuais (ETAR), alertando que a falta de acompanhamento e de investimento nestas infraestruturas aumenta o risco de descargas, falhas operacionais e consequente contaminação das águas costeiras. Perante a situação registada na Praia das Palmeiras, o Mais Santa Cruz considera que a autarquia "tem o dever de prestar esclarecimentos imediatos à população" sobre as causas da contaminação detectada, as medidas adoptadas para a prevenir e as acções que estão a ser implementadas para resolver o problema.

O movimento entende ser "inaceitável" que residentes, banhistas e operadores económicos sejam confrontados com situações que afectam a saúde pública, a imagem turística do concelho e a confiança nas entidades responsáveis pela gestão ambiental.

Nesse sentido, exige "transparência, responsabilização e um plano concreto de manutenção e modernização das infraestruturas de saneamento", de forma a evitar novas ocorrências que comprometam a qualidade das águas balneares e a segurança dos utilizadores da Praia das Palmeiras.