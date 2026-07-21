Antigo aluno do Conservatório recebe violino do século XVIII cedido por fundo neerlandês

O violinista madeirense Filipe Fernandes, antigo aluno do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, recebeu em regime de empréstimo um violino construído por Giovanni Tononi, em Bolonha, cerca de 1700, e um arco da autoria de François Nicolas Voirin, produzido em Paris por volta de 1860, no âmbito de um programa do prestigiado 'Het Muziekinstrumentenfonds', um Fundo de Instrumentos Musicais dos Países Baixos.

A atribuição destes instrumentos de elevada qualidade, destinados a músicos de reconhecido talento, permitirá ao intérprete explorar novas possibilidades sonoras e prosseguir o seu desenvolvimento artístico. Numa entrevista publicada pelo fundo neerlandês, Filipe Fernandes destaca a sonoridade profunda e a identidade do violino, bem como a influência decisiva do arco na qualidade do som e na execução.

O músico recorda também com emoção as actuações realizadas na Madeira e o papel determinante do professor Norberto Gomes, do Conservatório, que o incentivou, aos 17 anos, a prosseguir os estudos no Conservatório de Amesterdão.

Filipe Fernandes afirma que regressar à Madeira para actuar com um instrumento desta importância tem um significado especial, manifestando orgulho nas suas origens e no percurso formativo realizado na Região. O violinista elogia ainda a qualidade do ensino artístico ministrado no Conservatório e destaca o contributo da Orquestra Clássica da Madeira para a dinamização da vida musical regional.

Natural do Funchal, Filipe Fernandes iniciou os estudos de violino aos seis anos e concluiu o Curso Profissional de Instrumentista no Conservatório – Escola das Artes da Madeira. Prosseguiu a formação nos Países Baixos, onde concluiu a licenciatura e o mestrado no Conservatório de Amesterdão. Residente naquele país há cerca de uma década, integra actualmente a Radio Filharmonisch Orkest, o Roctet e o Music Collective Amsterdam.

Para o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, o percurso do violinista representa um exemplo da qualidade do ensino artístico desenvolvido na instituição e da crescente afirmação internacional dos músicos formados na Região.