Albuquerque acusa o JPP de nada fazer em Santa Cruz

"Nem um parque infantil conseguem fazer, fui eu que tive de construir", afirmou Albuquerque em resposta a Élvio Sousa e referindo-se à governação do JPP em Santa Cruz.

O presidente do governo dirigiu-se a Élvio Sousa que diz ter um "ar de engana viúvas" que já não convence, sobretudo porque, diz, as pessoas "estão a ver que onde governam, em Santa Cruz, nada fazem".

Albuquerque garante que "todas as obras" em Santa Cruz são feitas pelo governo, entre elas mais de 80 habitações.