World Creativity Day na Calheta reforça visão de uma "Madeira Criativa"

A Calheta quer afirmar-se como um dos rostos da criatividade na Madeira e contribuir para a construção de uma "Madeira Criativa". A ambição foi assumida, esta tarde, na apresentação da parceria que fará do concelho a cidade oficial do World Creativity Day Madeira em 2027, numa sessão em que todos os intervenientes defenderam a criatividade como factor de desenvolvimento económico, cultural e social.

Para o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o maior legado da iniciativa não será a realização de um evento, mas sim a criação de um movimento capaz de perdurar no tempo.

"O objectivo é construir uma Madeira Criativa", afirmou, explicando que o World Creativity Day é apenas uma das expressões de um projecto mais vasto, que pretende colocar a criatividade no centro da inovação, do empreendedorismo, da investigação e da cultura.

O governante considerou que a continuidade é um dos aspectos mais relevantes da iniciativa, elogiando o facto de a preparação da edição de 2027 arrancar com vários meses de antecedência e de a Câmara Municipal da Calheta ter assumido desde já um compromisso com o projecto.

Eduardo Jesus destacou ainda o papel da descentralização, defendendo que a Calheta reúne condições únicas para acolher o evento, graças ao percurso que tem vindo a construir na área cultural. "A descentralização só faz sentido quando cria novas centralidades", referiu, apontando o exemplo da Casa das Mudas como prova de que o concelho soube afirmar-se pela arte contemporânea e pode agora fazê-lo também pela criatividade.

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A mesma convicção foi partilhada pela presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, que vê nesta iniciativa uma oportunidade para projectar o concelho e toda a Região além fronteiras. "Estamos a falar de um evento com dimensão mundial", sublinhou, reforçando que o concelho será também palco do Calheta Creative Village, que será o espaço central do festival e ponto de encontro entre empreendedores, artistas, empresas, escolas e instituições.

A autarca defendeu que o sucesso dependerá da capacidade de unir diferentes parceiros e fez questão de destacar o envolvimento das escolas, considerando que criatividade e inovação devem começar pelas gerações mais novas.

"Hoje lançamos a primeira pedra", disse, acrescentando que, até Abril de 2027, o objectivo será consolidar esta iniciativa num projecto "sólido e robusto", capaz de envolver cada vez mais entidades.

Na apresentação, Sérgio Nóbrega, presidente da Associação das Indústrias Criativas, explicou que a preparação antecipada responde precisamente à necessidade de transformar o evento num produto turístico.

Segundo o responsável, organizar a iniciativa com antecedência permitirá criar pacotes turísticos, facilitar a deslocação de participantes e consolidar a presença da Madeira na rede internacional do World Creativity Day.

Também Carlos Soares Lopes, presidente da Startup Madeira, destacou o impacto que a primeira edição desta iniciativa tem nas indústrias criativas da Região, considerando que a criatividade é uma competência indispensável ao empreendedorismo. "A criatividade é a ferramenta dos empreendedores", finalizou.