Calheta volta a receber o Yeshua Festival

O Porto de Recreio da Calheta recebe, no próximo dia 25 de Julho, às 21h30, a quarta edição do Yeshua Festival – Festival de Música Cristã, iniciativa de entrada livre promovida pela Câmara Municipal da Calheta, em parceria com a Associação Mais Cultura e com as Paróquias da Calheta.

O festival reunirá cerca de 50 participantes em palco, entre músicos, cantores, bailarinos, elementos do coro, equipa de produção e técnicos, num espetáculo que promete combinar música, espiritualidade e diferentes estilos musicais, do gospel ao rock e ao soul, complementados por momentos coreográficos.

Segundo a organização, mais de 80% dos participantes são naturais ou residentes no concelho da Calheta, numa aposta na valorização do talento local. O evento pretende promover a música cristã de forma ecuménica, incentivar novos talentos e dinamizar o movimento musical cristão na Região. A produção está a cargo da Wood Produções.