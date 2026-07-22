Programa de promoção da saúde mental envolveu 55 utentes no Centro de Saúde de Machico

O Centro de Saúde de Machico acolheu, ao longo de 13 semanas, o programa PRIORIZAR – Investir no bem-estar, conseguir autocuidado, uma iniciativa do Serviço de Psicologia do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) que envolveu 55 utentes dos concelhos de Santa Cruz, Machico e Santana.

Em nota de imprensa, o SESARAM dá conta de que o programa foi desenvolvido pelas psicólogas clínicas e da saúde Paula Chapéu, Bárbara Nóbrega e Círia Correia, e teve como objectivo promover a saúde mental e o autocuidado nos cuidados de saúde primários, através de sessões semanais práticas e experienciais, realizadas entre Abril e Julho, focadas no bem-estar físico, emocional, cognitivo, social e relacional.

A iniciativa contou com a colaboração de 13 profissionais de várias áreas, incluindo psicologia, medicina geral e familiar, nutrição, serviço social e fisioterapia, provenientes do SESARAM, da Direcção Regional da Saúde, do IASAÚDE e do Instituto de Segurança Social da Madeira.

Face à elevada adesão e participação dos utentes, o Serviço de Psicologia do SESARAM faz saber que já está a equacionar novas edições do programa, com o objectivo de consolidar esta intervenção na promoção da saúde mental e do autocuidado na Região.